السعودية تخسر بطولة دولية للشطرنج بسبب إسرائيل

خسرت المملكة العربية السعودية استضافة بطولة العالم للمباريات السريعة والخاطفة للشطرنج، إثر قرار من الاتحاد الدولي للشطرنج بمعاقبتها بعد تقدم الجانب الإسرائيلي بشكوى بحق الرياض.

ونقلت وكالة "جوش تلغراف" عن الاتحاد الدولي للشطرنج أن بطولة العالم للمباريات السريعة والخاطفة التي كان مقرر إقامتها أواخر العام الجاري، لن تقام في السعودية كما كان مقررا أصلا، وستنظم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة ما بين 25 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضحت منظمة "لاوفار بروجيكت" الحقوقية، سبب قرار الاتحاد الدولي للشطرنج بحرمان السعودية من تنظيم البطولة، وهو عدم منح تأشيرات دخول للمملكة للاعبين الإسرائيليين المشاركين في البطولة للعام الثاني على التوالي، وأضافت المنظمة أن قرار الاتحاد الدولي جاء بعد ممارسة ضغوط على الاتحاد.

وشددت "لاوفار بروجيكت" على أن الاتحاد فشل العام الماضي في ضمان تطبيق السياسات التي ترفض التمييز لأسباب قومية وعرقية وسياسية واجتماعية وجنسية وطائفية.