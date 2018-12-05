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10:47 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني

    بعد رسالة الملك سلمان إلى أمير قطر... مصر تكشف شرط إنهاء الأزمة الخليجية

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري شرط إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك بعد ساعات من دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الخليجية في الرياض الأحد المقبل.

    وجدد شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية — الكويتية، أمس الثلاثاء، تمسك بلاده بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / HANDOUT
    الملك سلمان يفاجئ العالم ويدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون لدول الخليج
    وقال وزير الخارجية المصري، قبيل مغادرته الكويت: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

    وحول الدور الكویتي في مجلس الأمن الدولي ودعم مصر، قال شكري إن ھناك تنسیقا وثیقا مع الكویت في الامم المتحدة سواء على المستوى الثنائي او مع المجموعة العربیة، مشيرا إلى أن الكویت تحیط بلاده بشكل واف بجمیع القضایا المطروحة في مجلس الأمن سوء المتصلة بالقضایا العربیة أو الإفریقیة التي تستحوذ على اھتمام مجلس الأمن، مشیدا بمواقف الكویت التي تتخذھا دائما والتي تأتي متسقة مع التوافق الجماعي بما یتعلق بتلك القضایا.

    وفي رده على سؤال حول التھدیدات الإیرانیة لدول المنطقة، قال شكري إن الممرات الملاحیة مؤمنة من قبل المجتمع الدولي وفقا للقانون الدولي ولا یمكن القبول بأي إجراء مخالف للقانون الدولي من شأنه أن یؤثر على مصالح الدول المجاورة خصوصا إذا تعلق الأمر بأمن الخلیج.

    وحول انطلاق المباحثات الیمینة، أفاد بأن بلاده تدعم تلك المباحثات تحت الرعایة الأممیة وما یتوفر من فرص في السوید، مضیفا أن بلاده تدعو إلى احترام الشرعیة وتأمل في أن تكون ھناك مرونة وتفھم في مباحثات ستوكھولم للخروج بإطار یؤدي لتحقیق مصلحة الشعب الیمني.

    وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تلقى أمس الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج.

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