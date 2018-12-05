بالفيديو... إسرائيل تكشف عن عناصر لـ"حزب الله" داخل النفق الحدودي

نشرت إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" مقطع فيديو تزعم من خلاله أنه عناصر من "حزب الله" اللبناني داخل النفق المكتشف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فيديو على صفحته على "تويتر"، قال فيه إنه لعناصر من "حزب الله" اللبناني داخل النفق والذي تم اكتشافه اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي ضمن عملية "درع الشمال".

وعلق أدرعي على الفيديو بالقول: "فيديو لعناصر حزب الله داخل النفق الإرهابي الهجومي التابع لحزب الله والذي تم اكتشافه اليوم والذي انطلق من قرية كفركلا".

وأظهر الفيديو شخصين مجهولين وبلباس مدني في نفق مجهول تقدما نحو الكاميرا المرصودة وبعدها قاما بالهروب بعد انفجار حصل داخل النفق.

وفي سياق متصل، لم يصدر عن "حزب الله" أي تعليق على خبر اكتشاف النفق قرب الحدود اللبنانية ولا عن حقيقة الفيديو المنشور من قبل إسرائيل.