لبنان يحتفل بتمويل قطري... عون والحريري أهم الحضور

وافتتح الرئيس اللبناني المكتبة الوطنية اللبنانية في بيروت، بعد أن مولت قطر مشروع إعادة إحيائها بمبلغ 25 مليون دولار.
الرئيس اللبناني يفتتح المكتبة الوطنية اللبنانية في بيروت التي مولت دولة قطر مشروع إعادة إحيائها بمبلغ 25 مليون دولار وذلك بحضور رئيس الوزراء اللبناني وسفير دولة قطر لدى لبنان.#قنا pic.twitter.com/rzwktWQpYV— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 4, 2018
وقال حساب وكالة الأنباء القطرية على موقع تويتر، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حضر الاحتفال في وجود سفير دولة قطر لدى لبنان.
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