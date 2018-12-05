لبنان يحتفل بتمويل قطري... عون والحريري أهم الحضور

افتتح الرئيس اللبناني، ميشال عون، المكتبة الوطنية اللبنانية، وحضر الحفل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وسفير قطر في بيروت.

وافتتح الرئيس اللبناني المكتبة الوطنية اللبنانية في بيروت، بعد أن مولت قطر مشروع إعادة إحيائها بمبلغ 25 مليون دولار.

الرئيس اللبناني يفتتح المكتبة الوطنية اللبنانية في بيروت التي مولت دولة قطر مشروع إعادة إحيائها بمبلغ 25 مليون دولار وذلك بحضور رئيس الوزراء اللبناني وسفير دولة قطر لدى لبنان.#قنا pic.twitter.com/rzwktWQpYV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 4, 2018

وقال حساب وكالة الأنباء القطرية على موقع تويتر، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حضر الاحتفال في وجود سفير دولة قطر لدى لبنان.