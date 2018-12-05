الكويت تعلن عن قرار من الأمم المتحدة بشأن آثار "الغزو العراقي"

قال مسؤول كويتي، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة والكويت تستعدان لطرح مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار حتى عام 2025، لتطهير التربة الكويتية من التلوث الناجم عن الغزو العراقي للكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مدیر مجموعة تأھیل التربة في شركة نفط الكویت، منصور الخارجي، الیوم الأربعاء، قوله إن التعویضات الناجمة عن خسائر الغزو العراقي لتأھیل تربة الكویت تقدر بنحو 2.4 ملیار دولار أمریكي.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye ضابط عراقي يكشف لـ "سبوتنيك" مراحل تدمير الجيش منذ غزو الكويت إلى سقوط بغداد (2)

وأوضح الخارجي في تصریح للصحفیین على ھامش افتتاح مؤتمر "تأھیل التربة الكویتیة الملوثة" الذي تنظمه شركة نفط الكویت أن تلوث التربة في الكویت یعتبر من أكبر الكوارث البیئیة على الكوكب بسبب مخلفات الغزو العراقي إضافة إلى عملیات الشركة منذ تأسیسھا.

وأضاف أن عملیات التلوث تعتبر فریدة من نوعھا وعادة یكون من الصعب معالجتھا بسبب التراكم الزمني وتأثیر العوامل الجویة مع بقاء المواد الثقیلة.

وذكر أن مساحة التلوث تقدر بنحو 114 كلیومترا مربعا كمسطح و26 ملیون متر مكعب، مبینا أن عملیة تأھیل التربة ستبدأ في شمال الكویت بسبب احتواء المنطقة على مصادر المیاه.

وأشار إلى معالجة مساحة من التربة بتكلفة تقدر بنحو 20 ملیون دینار كویتي (نحو 66 ملیون دولار أمریكي) وسوف تزید ھذه التكلفة إلى 50 ملیون دینار (نحو 165 ملیون دولار) مع زیادة معالجة مساحات أكبر من التربة.

وتوقع أن تنتھي عملیات تأھیل التربة في الكویت خلال فترة زمنیة تقدر بنحو 10 سنوات "وقد تزید على ذلك".