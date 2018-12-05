تسجيل
16:42 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    جمعية الأمم المتحدة، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018

    الكويت تعلن عن قرار من الأمم المتحدة بشأن آثار "الغزو العراقي"

    © AP Photo / Mary Altaffer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مسؤول كويتي، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة والكويت تستعدان لطرح مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار حتى عام 2025، لتطهير التربة الكويتية من التلوث الناجم عن الغزو العراقي للكويت.

    ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مدیر مجموعة تأھیل التربة في شركة نفط الكویت، منصور الخارجي، الیوم الأربعاء، قوله إن التعویضات الناجمة عن خسائر الغزو العراقي لتأھیل تربة الكویت تقدر بنحو 2.4 ملیار دولار أمریكي.

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
    ضابط عراقي يكشف لـ "سبوتنيك" مراحل تدمير الجيش منذ غزو الكويت إلى سقوط بغداد (2)

    وأوضح الخارجي في تصریح للصحفیین على ھامش افتتاح مؤتمر "تأھیل التربة الكویتیة الملوثة" الذي تنظمه شركة نفط الكویت أن تلوث التربة في الكویت یعتبر من أكبر الكوارث البیئیة على الكوكب بسبب مخلفات الغزو العراقي إضافة إلى عملیات الشركة منذ تأسیسھا.

    وأضاف أن عملیات التلوث تعتبر فریدة من نوعھا وعادة یكون من الصعب معالجتھا بسبب التراكم الزمني وتأثیر العوامل الجویة مع بقاء المواد الثقیلة.

    وذكر أن مساحة التلوث تقدر بنحو 114 كلیومترا مربعا كمسطح و26 ملیون متر مكعب، مبینا أن عملیة تأھیل التربة ستبدأ في شمال الكویت بسبب احتواء المنطقة على مصادر المیاه.

    وأشار إلى معالجة مساحة من التربة بتكلفة تقدر بنحو 20 ملیون دینار كویتي (نحو 66 ملیون دولار أمریكي) وسوف تزید ھذه التكلفة إلى 50 ملیون دینار (نحو 165 ملیون دولار) مع زیادة معالجة مساحات أكبر من التربة.

    وتوقع أن تنتھي عملیات تأھیل التربة في الكویت خلال فترة زمنیة تقدر بنحو 10 سنوات "وقد تزید على ذلك".

    انظر أيضا:

    الكويت تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن صفقة "أوبك+"
    تزامنا مع تحذير أمير الكويت من "حرب الكلمات السخيفة"... رسالة من الملك سلمان
    بعد تصريحات الكويت... اجتماع رسمي بين قطر وإيران
    قبل أيام من قمة الخليج... أمير الكويت يتحدث عن "حرب الكلمات السخيفة"
    وسط قلق آلاف الوافدين... الكويت تعلن استثناء 3 وظائف من "التكويت"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت, إزالة الألغام, الحكومة الكويتية, الأمم المتحدة, الكويت, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانبته، إيفانكا ترامب
    النساء الأكثر نفوذا في العالم لعام 2018
    روسيا تخالف معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى!
    روسيا تخرق معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك