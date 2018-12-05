الإعلان عن وفاة شاعر عراقي بارز آخر في أقل من أسبوع

أعلنت مديرية الصحة في بغداد، اليوم الأربعاء، عن وفاة الشاعر عريان السيد خلف في مدينة الطب بالعاصمة.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye وفاة مفاجئة لشاعر عراقي بارز (فيديو)

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "الشاعر عريان السيد خلف توفي في مدينة الطب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لـ " السومرية نيوز ".

وفي وقت سابق، أعلن عن وفاة الشاعر العراقي البارز رياض الوادي في مستشفى الشهيد الصدر شرقي بغداد، إثر تعرضه لنزف في الدماغ".

ولد عريان السيد خلف في قلعة سكر بمحافظة ذي قار في أربعينيات القرن الماضي، وبدأ بنشر قصائده مطلع الستينيات، وأصدر 6 مجاميع شعرية من بينها "تل الورد" و"صياد الهموم"، وحصل على العديد من الجوائز.