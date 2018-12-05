الكويت تعلق على "قرار قطر المفاجئ": لن يكون لهم دور

علق نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على قرار قطر الانسحاب من منظمة "أوبك" في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2019.

وقال الجار الله، في تصريح على هامش حفل السفارة اليابانية بمناسبة العيد الوطني لبلادها، إن "الأشقاء في قطر يركزون على الغاز، لأن إنتاجهم من البترول يعتبر محدودا في مقابل إنتاجهم للغاز"، وفقا لصحيفة النهار الكويتية.

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وأضاف المسؤول الكويتي، أن "منظمة أوبك تُعنى بالنفط وليست معنية بالغاز، ولهذا كان قرار الأشقاء في الدوحة بالتركيز على الغاز، لأن انتاجهم من البترول لن يكون بالمستوى المطلوب ولن يكون لهم دور في أوبك، وهذا تقديرهم ونحترم هذا القرار".

وأعلنت منظمة "أوبك"، يوم الاثنين، أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل".

وأضاف البيان: "أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق، وبالإعلان التاريخي للتعاون من 10 دول من غير الأعضاء في أوبك".

وأعلن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قرار الانسحاب ليس سياسيا بل يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق باستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة.