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16:41 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    سيف الإسلام معمر القذافي‎

    قبل حسم موقفه من "الرئاسة"... سر رسالة سيف الإسلام القذافي إلى روسيا

    © AP Photo / Ben Curtis
    العالم العربي
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    كشف منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، فحوى الرسالة، التي حملها للمسؤولين الروس من سيف الإسلام، مشيرا إلى أنها تحتوي على طلب لموسكو لتقديم دعمها لإنجاح خارطة الطريق للحل في ليبيا.

    موسكو — سبوتنيك. وقال الغدي خلال لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "فحوى الرسالة هو شكر للرئيس والحكومة الروسية على الاهتمام، واستقبال الوفد بالدرجة الأولى، وتوضيح مختصر لخارطة الطريق للحل في ليبيا، التي دعمها سيف الإسلام، بالإضافة إلى طلب الدعم الروسي لإنجاح خارطة الطريق للحل في ليبيا".

    سيف الإسلام القذافي
    © AP Photo / Dario Lopez-Mills
    موقف سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة في ليبيا
    وتابع السياسي الليبي: "وجدنا كل الاهتمام والتفهم لوجهة نظرنا التي تنطبق مع وجهة نظر البعثة الأممية، وهي معتمدة في مجلس الأمن ، فقط نريد الدعم الروسي لإنجاح هذه الخطة وأبدى الروس استعدادهم للتعاون في هذا الإطار".

    وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، أكد وجود اتصالات بين روسيا وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ولفت أن هذه الشخصية الليبية (سيف الإسلام) لديها اعتبارات ووزن سياسي في بلاده، ولذلك سيكون ضمن الأطراف المشاركة في العملية السياسية الليبية.

    وقال الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث باسم عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي، قال، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، مؤخرا: "لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، قائلاً: إن "سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه".

    بدروه، أكد خالد الغويل محامي سيف الإسلام القذافي، إن موكله سيسجل ترشحه رسميا عند فتح قوائم التسجيل. وقال: "للشعب الليبي حق الاختيار". وأضاف الغويل، خلال ندوة صحفية، أن محكمة الجنايات الدولية تعمل خارج الشرعية الدولية، معبّراً عن استغرابه من عدم ملاحقتها مرتكبي المجازر التي تمارس في حق الشعب الليبي وتدمير مقدراته، مقابل إصرارها على ملاحقة سيف الإسلام القذافي الذي حوكم أمام القضاء الليبي وشمله العفو العام.

    يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الراحل معمر القذافي عام 2011.

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