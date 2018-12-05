مصر تكشف عن "قلق كبير" من هذه القوات العسكرية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده "لن تنسى موقف الكويت وأميرها في دعم الشعب المصري باختياراته في الأوقات الصعبة"، حيث تحظى القيادة الكويتية بتقدير رسمي وشعبي مصري كبير، واصفا العلاقات بين البلدين بـ"الوثيقة والمخلصة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير شكري عقده، اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارته الكويت لترؤس وفد بلاده في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأفاد شكري بأن الرسالة الخطية التي حملها إلى سمو أمير البلاد من السيسي تمحورت حول سبل توطيد العلاقات ومجالات التعاون والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الرسالة التي سلمها للأمير تتضمن تجديد الدعوة له لزيارة القاهرة لافتا إلى أن هذه الزيارة ستؤكد مدى الحب والتقدير الكبير من الشعب المصري للكويت.

وإذ لفت إلى "تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال مختلف القضايا خاصة التي تشهد توترا"، أعرب عن "القلق الكبير من وجود قوات عسكرية تركية في دولتين عربيتين بشكل غير مشروع وهذا يكون له تأثير على العلاقات المصرية التركية والعربية التركية، معتبرا أنه "إذا رغبت أنقرة في التعامل وفق القواعد الدولية لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون فنحن على أتم الاستعداد بأن تكون علاقتنا طبيعية معها"، بحسب صحيفة السياسة الكويتية.