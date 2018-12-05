"إيديكس" 2018... العصار يلتقي "راينميتال" الإيطالية لبحث التعاون مع "الإنتاج الحربي"

استقبل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فابيان أوكمسنر رئيس شركة راينميتال الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية ومكونات السيارات على ضوء لقاءات الشركات العالمية المشاركة في معرض إيديكس 2018 المقام في الفترة من 3-5 ديسمبر/كانون الأول الجاري .

وقال العصار:

"إن لقاء شركة راينميتال يعد فرصة لمناقشة المشروعات القائمة والمستقبلية التي يتم التعاون فيها مع شركات الإنتاج الحربي، وهناك تعاون مسبق ومثمر بين راينميتال وشركات وزارة الإنتاج الحربي يعكس العلاقات الوطيدة بين الجانبين والتى تشجع إلى ضخ مزيدا من التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية".

من جانبه أعرب فابيان أوكمسنر عن فخرة بتطور الصناعات الدفاعية المصرية وبإقدام مصر على تنظيم هذا المعرض الضخم، الذي يعد ملتقى لعقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية والعالمية، وأوضح أن شركة راينميتال الإيطالية لديها رغبة فى تطوير أوجه التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات الأنظمة الدفاعية بعدما شاهدته من تطور ملحوظ في إمكانيات وتكنولوجيا التصنيع لديها خاصة في ظل التعاون ناجح بين الجانبين.