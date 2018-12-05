لقاءات وزير الدفاع المصري في "إيديكس 2018"

عقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من اللقاءات مع وزراء دفاع من الدول المشاركة خلال اليومين الماضيين على هامش فعاليات المعرض الأول الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، المقام في جمهورية مصر العربية.

والتقى اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الوفود، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول.

لقاءات مشتركة



وفى إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض (EDEX — 2018) المنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، عقد الفريق أول محمد زكى، لقاءات ثنائية مع وزير الدفاع السودانى، الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، ووزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية، السيد يونج هونج، ووزير الدولة لشؤون المحاربين القدماء الأوغندى، الدكتور برايت رواميرا، ووزير الدفاع اليمنى، الفريق الركن محمد علي المقدشي.وتناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة، وكذلك تبادل الخبرات العسكرية فى مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.كما التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على هامش المعرض، رئيس الأركان الغاني، الفريق عبيد أكوا، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطانى، الفريق جون لوريمر، ورئيس الأركان الإماراتي، الفريق حمد محمد ثانى الرميثى.وكان وزير الدفاع المصري قد التقى وزراء دفاع فرنسا واليونان وقبرص على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض (EDEX — 2018) للصناعات الدفاعية والعسكرية، وتباحث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع فلورانس بارلي، وزير الدفاع الفرنسي، والسيد بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني، والسيد سافاس إنجيليدوس، وزير الدفاع القبرصي، على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض (EDEX — 2018) ، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

أهم المستجدات



وناقش القائد العام مع السادة الوزراء أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون العسكرى مع كلا من فرنسا واليونان وقبرص.كما التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، السيد يونج هونج، وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية، والفريق محمد فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، والسيد ايفانجلوس أبوستولاكس، رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية، والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، خلال زيارتهم لمعرض (EDEX — 2018). وعلى هامش فعاليات (EDEX — 2018) في يومها الثالث والأخير، استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، اوانج جونج هونج، وزير احتياجات الدفاع لدولة كوريا الجنوبية، وإلتقى العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فابيان اوسكمنسر، رئيس شركة راينميتال الإيطالية، العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية.

ومن بين اللقاءات الكثيرة على هامش المعرض، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، واستكمالا لفعاليات اليوم الثالث والأخير من المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، الفريق محمد إعجاز شودري، مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني.

ثقة مصرية

© Sputnik . ahmed abdelwahab إيديكس 2018... مدرعة "فالكون" الإماراتية تكشر عن أنيابها

ومن جانب آخر، أكد اللواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية إقامة معرض إيدكس الدولي، على أرض مصر ، مما يعكس الثقة في امكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولي، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي شهد نشاطا مكثفا للفريق التراس، من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.وتم بحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة التسليح القبرصية ، بالإضافة إلي رئيس مكتب الدعم الخارجي بالإدارة العامة للتسليح والمعدات بالقوات المسلحة الإسبانية، وأيضا شركة تاج الأمريكية.وفي إطار مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، تم توقيع مذكرة تفاهم مع هنريك ماكادو، رئيس الشركة القابضة البرتغالية لمجالات الدفاع لتعزيز التعاون والتدريب ونقل الخبرات، حيث تم الاتفاق علي إقامة ورشة عمل ولجنة فنية مشتركة مع الجانب البرتغالي للتنسيق والاتفاق على مجالات التعاون مستقبلا والاستعداد لوضع خطة عمل قبل زيارة وزير الدفاع البرتغالي قريبا.وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير في مجال البحوث والتصميمات والتطوير للأنظمة الدفاعية المختلفة، وقد أشاد اللواء ركن محمد سليمان فرغل، مدير عام المركز، بامكانيات الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية.

إقبال دولي

