لقاءات وزير الدفاع المصري في "إيديكس 2018"

والتقى اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الوفود، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول.
لقاءات مشتركة
وتناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة، وكذلك تبادل الخبرات العسكرية فى مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على هامش المعرض، رئيس الأركان الغاني، الفريق عبيد أكوا، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطانى، الفريق جون لوريمر، ورئيس الأركان الإماراتي، الفريق حمد محمد ثانى الرميثى.
وكان وزير الدفاع المصري قد التقى وزراء دفاع فرنسا واليونان وقبرص على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض (EDEX — 2018) للصناعات الدفاعية والعسكرية، وتباحث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع فلورانس بارلي، وزير الدفاع الفرنسي، والسيد بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني، والسيد سافاس إنجيليدوس، وزير الدفاع القبرصي، على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض (EDEX — 2018)، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.
أهم المستجدات
كما التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، السيد يونج هونج، وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية، والفريق محمد فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، والسيد ايفانجلوس أبوستولاكس، رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية، والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، خلال زيارتهم لمعرض (EDEX — 2018).
وعلى هامش فعاليات (EDEX — 2018) في يومها الثالث والأخير، استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اوانج جونج هونج، وزير احتياجات الدفاع لدولة كوريا الجنوبية، وإلتقى العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فابيان اوسكمنسر، رئيس شركة راينميتال الإيطالية، العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية.
ومن بين اللقاءات الكثيرة على هامش المعرض، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، واستكمالا لفعاليات اليوم الثالث والأخير من المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، الفريق محمد إعجاز شودري، مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني.
ثقة مصرية
جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي شهد نشاطا مكثفا للفريق التراس، من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وتم بحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة التسليح القبرصية، بالإضافة إلي رئيس مكتب الدعم الخارجي بالإدارة العامة للتسليح والمعدات بالقوات المسلحة الإسبانية، وأيضا شركة تاج الأمريكية.
وفي إطار مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، تم توقيع مذكرة تفاهم مع هنريك ماكادو، رئيس الشركة القابضة البرتغالية لمجالات الدفاع لتعزيز التعاون والتدريب ونقل الخبرات، حيث تم الاتفاق علي إقامة ورشة عمل ولجنة فنية مشتركة مع الجانب البرتغالي للتنسيق والاتفاق على مجالات التعاون مستقبلا والاستعداد لوضع خطة عمل قبل زيارة وزير الدفاع البرتغالي قريبا.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير في مجال البحوث والتصميمات والتطوير للأنظمة الدفاعية المختلفة، وقد أشاد اللواء ركن محمد سليمان فرغل، مدير عام المركز، بامكانيات الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية.
إقبال دولي
وشهد المعرض خلال أيامه الثلاثة إقبال مكثف على المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018". حيث توافد الآلاف من الزوار على أجنحة وصالات المعرض، التي تضم معروضات ومنتجات دفاعية ل376 شركة يمثلون أكثر من 41 دولة حول العالم.
وأعربت الوفود الرسمية من مختلف دول العالم عن سعادتهم البالغة بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمى الضخم، الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية ويعطى رسالة سلام من مصر لكافة دول العالم.
وأعرب الزوار المصريون عن فخرهم واعتزازهم بالمعدات والأسلحة المصرية التى صنعت بسواعد المصريين.
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