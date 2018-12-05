وزير الدفاع السوداني يبلغ نظيره اليمني بوقت انسحابه من الحرب

أشاد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، بالتضحيات الجسيمة للجيش السوداني في اليمن الذي امتزج دمه بالدم اليمني للانتصار على المشروع الإيراني الذي يهدف إلى زعزعة أمن المنطقة ويهدد منطقة الممرات الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في القاهرة بوزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ونوه وزير الدفاع بالمواقف "الأخوية" للسودان قيادة وحكومة وشعبا، عبر مشاركتها الفاعلة في دول التحالف الداعمة للشرعية، وتضحياتهم وشجاعتهم لدعم ومساندة الجيش الوطني لدحر الميليشيا، معتبرا أن هذه المواقف ستضل خالدة في وجدان الشعب اليمني.

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من جانبه أكد وزير الدفاع السوداني موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية، ومساندة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، مشيرا إلى أن

"السودان مستمر في دعم الجيش الوطني حتى يتم تحرير اليمن من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

ومؤخرا أثارت مسألة مشاركة السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جدلا واسعا في البرلمان السوداني تبعته تسريبات إعلامية بأن الحكومة بصدد اتخاذ قرار بالانسحاب من التحالف، لكن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، قال إن مشاركة السودان في التحالف العربي جاءت انطلاقا من التزامه الجماعي تجاه القضايا العربية، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وتابع: "في المقابل، فإننا ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن ومساعيه الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة عبر الحوار وعقد جولة جديدة من المفاوضات".