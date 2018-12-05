وزير الإنتاج الحربي المصري: نحن شركاء مع روسيا منذ أكثر من 60 عاما

وقال العصار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "المعرض حقق نتائج أكثر مما كنا نصبو إليه. الكثير من الجهات والقادة العسكريين من الدول العربية الشقيقة شاهدوا إنتاجنا وأعجبوا به وننتظر أن يترجم هذا الأعجاب إلى عقود في المستقبل".
وافتتحت مصر أول معرض للدفاع والتسليح "إيديكس 2018" الاثنين الماضي بمشاركة واسعة من مسؤولي الدفاع وشركات الدول المختلفة، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واستقبل المعرض، الأول من نوعه في مصر، آلاف المسؤولين والخبراء العسكريين المصريين والعرب والأجانب، منذ يوم أمس.
ويعد "إيديكس 2018" فرصة جيدة لعرض التقنيات المحلية والعالمية على مختلف الأسلحة، كما جرى تخصيص ركن كامل لتكنولوجيا مكافحة الإرهاب.
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