وزير الإنتاج الحربي المصري: نحن شركاء مع روسيا منذ أكثر من 60 عاما

أكد وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد العصار، أن معرض الدفاعات العسكرية "إيديكس 2018" حقق نجاحا أكبر من المتوقع، مشيدا بالمشاركة الروسية في المعرض.

وقال العصار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "المعرض حقق نتائج أكثر مما كنا نصبو إليه. الكثير من الجهات والقادة العسكريين من الدول العربية الشقيقة شاهدوا إنتاجنا وأعجبوا به وننتظر أن يترجم هذا الأعجاب إلى عقود في المستقبل".

وحول المشاركة الروسية في المعرض، قال العصار "نحن شركاء مع روسيا منذ أكثر من 60 عاما وطوال هذه الفترة علاقتنا متميزة جدا وتحديدا على الصعيد العسكري وصعيد الصناعات الدفاعية وحاليا لدينا علاقات قوية جدا مع روسيا الاتحادية ويترجم هذا زيارات سيادة الرئيس لروسيا والسيد وزير الدفاع وكل القادة العسكريين والعلاقات بيننا أحسن ما يكون".

وافتتحت مصر أول معرض للدفاع والتسليح "إيديكس 2018" الاثنين الماضي بمشاركة واسعة من مسؤولي الدفاع وشركات الدول المختلفة، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستقبل المعرض، الأول من نوعه في مصر، آلاف المسؤولين والخبراء العسكريين المصريين والعرب والأجانب، منذ يوم أمس.

ويعد "إيديكس 2018" فرصة جيدة لعرض التقنيات المحلية والعالمية على مختلف الأسلحة، كما جرى تخصيص ركن كامل لتكنولوجيا مكافحة الإرهاب.