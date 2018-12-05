وضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية في شرم الشيخ

وضع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال فودة حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "إنه سعيد بوضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية في شرم الشيخ تأكيدا على مفهوم الوطنية"… مشيرا إلى أن هذه الكنيسة ستكون مزارا للعديد من الوفود الأجنبية القادمة إلى شرم الشيخ.

وأكد أن "الحكومة المصرية وافقت على تأسيس الكنيسة وأنه في خلال عامين سيتم افتتاحها".

من جانبه قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "إن الكنيسة الجديدة في شرم الشيخ تهدف إلى تحقيق رؤية الطائفة الإنجيلية الوطنية في خدمة الجميع من خلال الخدمات المقدمة".

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل، "افتتاح مزار سياحي يهدف لتنمية السياحة بمدينة السلام وحضانة للأطفال وعيادات خارجية ومركز تدريب يهدف إلى إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر وفرع لأكاديمية الحوار الدولية".

كانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي أنها حصلت على موافقة لبناء كنيسة في شرم الشيخ.

وتشهد مصر هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والكنائس منذ 2013، حينما عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية منظمة إرهابية. واستهدفت هجمات دموية عددا من الكنائس المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.