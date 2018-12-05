قرار جمهوري من البشير بإلغاء المهرجانات في السودان

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا جمهوريا بإلغاء جميع مهرجانات التسوق والسياحة التي تنظمها بعض الولايات السودانية، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

الخرطوم — سبوتنيك. جاء في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، أن البشير أصدر قرارا جمهوريا "بإلغاء جميع مهرجانات التسوق والسياحة التي تنظمها بعض الولايات، وذلك للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن الوضع الراهن "يتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH زيارة مرتقبة من البشير إلى دولة أوروبية جديدة

وأكد البيان "الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات".

يذكر أن السودان منذ انفصال جزئه الجنوبي الذي يمتلك ثلاثة أرباع حقول النفط، ظل يعاني من الأزمات الاقتصادية ونقص في النقد الأجنبي.

وشهدت البلاد مع مطلع عام 2018 موجه من الاحتجاجات بسبب الغلاء المعيشي الذي حدث مع إجراء موازنة عام 2018.

يذكر أنه في موازنة 2018، رفعت الحكومة قيمة الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيها، وتحاول الحكومة بذلك تشجيع الإنتاج في البلاد لأجل زيادة صادراتها حتى توفر النقد الأجنبي الذي يواجه شحا كبيرا لدى المصرف المركزي مسببا تدهور العملة المحلية.