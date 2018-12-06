هجوم لـ"أنصار الله" بطائرة مسيرة يستهدف قوات للتحالف والجيش اليمني شرق صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما جويا بطائرة قاصف1 على تجمعات لقوات التحالف والجيش اليمني في منطقة الفرضة بمديرية نهم.
وكان الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" تبادلا، أمس الثلاثاء، الاتهامات بالتصعيد في مديرية نهم المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، عشية استئناف مشاورات السلام اليمنية في السويد.
ويأتي التصعيد عقب وصول تعزيزات كبيرة لقوات التحالف والجيش اليمني إلى مديرية نهم، عبر محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، قابله تكثيف جماعة أنصار الله عمليات التحشيد للمقاتلين إلى جبهة نهم، لمواجهة أي عملية قد تطلقها القوات الحكومية على غرار العمليات التي أعلنتها في محافظات الضالع والبيضاء وصعدة، مطلع الشهر المنصرم.
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