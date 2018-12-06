عادل الجبير ينعي بوش الأب...وهذا ما قاله عن "صديق المملكة"

وقال الجبير عبر حسابه بموقع تويتر: "العزاء لأسرة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب"، مضيفا: "بوفاته فقدت بلاده رجل دولة وفقدت المملكة صديقا".

وأَضاف: "خلال رئاسته انتهت الحرب الباردة واتحدت ألمانيا، وتحررت الكويت من الاحتلال الغاشم، وأُطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد، وحقق لوطنه الكثير".

العزاء لأسرة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب، بوفاته فقدت بلاده رجل دولة وفقدت المملكة صديقاً.

خلال رئاسته انتهت الحرب الباردة واتحدت ألمانيا، وتحررت الكويت من الاحتلال الغاشم، وأُطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد، وحقق لوطنه الكثير pic.twitter.com/vbCQnsgjX0 — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 5, 2018

وتوفي بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، أمس السبت، حسبما أعلنت أسرته، وفي بيان لابنه الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، على "تويتر" قال: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".