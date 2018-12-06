رئيس الوزراء الوحيد منذ الاستقلال... الحوثي يعلق على إعادة تكليف خليفة بن حمد رئيسا لحكومة البحرين

كلف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الوزراء المستقيل خليفة بن سلمان آل خليفة الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول بتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، يوم الأحد، بأن الملك بعث رسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها إنه رغم الظروف والتحديات الكثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت البلاد من تجاوز التحديات وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية وتحقيق نتائج هامة.

من جانبه، علق محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا على قرار الملك حمد بن خليفة إعادة تكليف عمه، خليفة بن حمد، رئيسا للحكومة.

وقال الحوثي عبر موقع تويتر: أعاد حمد آل خليفة تكليف عمه خليفة بن سلمان للمرة 11 بتشكيل الحكومة"، مضيفا "مع الأقل كان تخرج انتخاباتهم الشكلية ولو برئيس وزراء جديد".

أعاد حمد آل خليفة تكليف عمه خليفة بن سلمان للمرة 11 بتشكيل الحكومة



مع الاقل كان تخرج انتخاباتهم الشكلية ولو برئيس وزراء جديد



فهل

كملوا رجال البحرين ام ان هذا قدرهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 5, 2018

وكان مجلس الوزراء البحريني عقد، يوم الأحد، جلسة استثنائية لحكومة المملكة، للإعلان عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ وذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة، خليفة بن سلمان آل خليفة، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء؛ وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، "التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي".

وأجريت الانتخابات البرلمانية البحرينية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وهي ثاني انتخابات تجريها البلاد، منذ أحداث 2011، التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف، ومطالبات بالديمقراطية.

والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس مجلس وزراء البحرين منذ الاستقلال سنة 1971.