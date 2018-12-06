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12:03 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    جاستين ترودو

    ترودو لولي العهد السعودي: من المسؤول عن ذلك

    © REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI
    العالم العربي
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    تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، مجددا عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

    وقال ترودو تعليقا على حديثه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في بوينس آيرس: "تحدثت شخصيا مع الأمير في بوينس آيرس وقلت إننا بحاجة إلى مزيد من الردود على الأسئلة بشأن ما حدث مع خاشقجي ومن هو المسؤول عن ذلك"، وذلك وفقا لموقع "globalnews" الكندي.

    رئيس الوزراء الكندي ترودو
    © AP Photo / Aaron Favila
    ترودو: المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث لخاشقجي
    وأكد أن بلاده ستواصل الإصرار على كشف الرياض عن مزيد من التفاصيل بشأن قضية خاشقجي، قائلا: "نحن سنواصل الإصرار على الحصول على تلك الردود".

    وكان رئيس الوزراء الكندي ذكر، في مؤتمر صحفي عقده، السبت الماضي، في ختام أعمال قمة "G20" في بوينس أيرس الأرجنتينية، أنه "أجرى حديثا نزيها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تناول الخلاف الدبلوماسي بين البلدين وقضيتي اليمن وخاشقجي".

    ولفت إلى أنه قال لولي العهد السعودي إن على الرياض أن تقدم "أجوبة أفضل" عن الأسئلة القائمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الشهر الماضي، فرض عقوبات على 17 سعوديا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن العقوبات جاءت على السعوديين، لارتباطهم بمقتل خاشقجي.

    يأتي ذلك في وقت تشهد فيها العلاقات الكندية السعودية أزمة، بعد أن طالبت أوتاوا الرياض بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم، واتهمت السعودية كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي لديها، وأعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

    كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية، إضافة لذلك قررت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.

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