بعد إقامة أول قداس... هكذا تحدث البابا تواضروس عن إقامة كنيسة في السعودية (فيديو)

تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعلاقات المصرية السعودية، ورد على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا ببناء كنيسة في المملكة العربية السعودية.

وأبدى البابا تواضروس، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلا: "لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟".

وأضاف: "ولما لا نبني كنيسة في السعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كالإمارات والبحرين والكويت وقطر"، مؤكدا أن "زيارة الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إلى السعودية، وإقامة أول قداس هناك تواكب العصر وما يحدث به من تطورات".

وأوضح أن "هذا الأمر يأتي في إطار التغييرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية وهو مواكبة للعصر"، مشيدا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "إنسان فاضل جدا له رؤية متسعة رغم أنه شاب".

وكانت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، نقلت عن مستشار في الديوان الملكي (لم تسمه)، قوله إن "مدينة نيوم هى أحد الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة، وذلك أقصى شمال غربي السعودية".

وفيما قال أمير بارز — رفض الكشف عن اسمه — إن بناء الكنائس "يمكن في أي مكان آخر، لكن وجود دينين لا يمكن أن يكون له مكان في شبه الجزيرة العربية"، قال المستشار إن مدينة نيوم "خارج شبه الجزيرة العربية"، وهو ما يؤدي "تفادي تفسيرات متشددة حول تحريم وجود دين ثان فيها".

وذكر المستشار إن السلطات في المملكة تعتبر مسألة افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية مسألة وقت، وفق قوله.