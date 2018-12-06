قطر وماليزيا تتجهان للتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار

عقد رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كوالالمبور، اليوم الخميس، جلسة مباحثات، تناولت توطيد وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار؛ شملت قطاع الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك بمجال تجميع السيارات.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

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وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا، بما فيها الأزمة الخليجية، والأزمتين، اليمنية والسورية.

كما استعرضا جهود ماليزيا لمساعدة اللاجئين الروهينغا من ميانمار، واتفقا على تكثيف الجهود والأعمال الخيرية في هذا الإطار.

وكتب الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابة الرسمي في "تويتر": "العلاقات مع ماليزيا تتوفر على آفاق تعاون واسعة ومتعددة، في ضوء تجربتها التنموية الرائدة والأبعاد الاقتصادية التكاملية بين بلدينا".

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس الوزراء مهاتير محمد، كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة".

وكان أمير قطر وصل أمس، إلى مملكة ماليزيا الاتحادية، في زيارة وصفت بأنها تأتي في ضوء توطيد العلاقات بين البلدين، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الماليزية الجديدة برئاسة مهاتير محمد.

وتتزامن الزيارة مع تكريم الفائزين بـ "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد"، التي ستُقام فعاليتها في مدينة بوتراجايا، يوم غد الجمعة.