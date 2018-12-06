وزير الطاقة السعودي بشأن تصريحات ترامب: لا أحتاج لإذن من أحد لتقليص إنتاج النفط

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وزير الطاقة السعودي بشأن تصريحات ترامب: لا أحتاج لإذن من أحد لتقليص إنتاج النفط