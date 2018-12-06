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14:48 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش السوري في محافظة إدلب

    الجيش السوري يصد هجوما لـ"التركستاني" في ريف اللاذقية

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم العربي
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    تصدت قوات من الجيش السوري لهجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية حاولت التسلل ومهاجمة مواقع عسكرية، وأوقعت في صفوف المهاجمين عدد من القتلى.

    ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن وحدة تابعة للجيش العربي السوري أحبطت، أمس الأربعاء، محاولة مجموعة إرهابية كانت متسللة باتجاه مواقع للجيش في نقطة عين الحور التي تبعد  5 كم شمال بلدة كنسبا الواقعة على أوتستراد اللاذقية — جسر الشغور. 

    الجيش السوري يتعامل مع خروقات النصرة بريف اللاذقية بالأسلحة الثقيلة
    © Sputnik . Morad Saeed
    الجيش السوري يتعامل مع خروقات "النصرة" في ريف اللاذقية بالأسلحة الثقيلة (فيديو)
    وتمكنت القوات السورية من إفشال المحاولة موقعةً في صفوف الإرهابيين خسائر كبيرة حيث استطاعت قتل عدد منهم فيما فرّ من بقي باتجاه مواقعهم قرب الحدود السورية التركية. 

    وما تزال بعض القرى في ريف اللاذقية الشمالي المحاذي للحدود التركية تحت سيطرة بعض الجماعات الإرهابية مثل "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" والتي تشن هجمات بشكل متكرر على النقاط العسكرية للجيش السوري كل فترة.

    وكان ما يعرف بالزعيم العام للتنظيم الإرهابي "الحزب الإسلامي التركستاني"، جند الله التركستاني، كشف عن حدود ما أسماها "إمارة" التركستان الصنيين الإرهابيين في الشمال السوري، وتمتد من جبل التركمان وجبل الأكراد إلى سهل الغاب.

    وتشمل الإمارة المزعومة منطقة جسر الشغور ومناطق أخرى، ليكون هذا الإعلان، الاعتراف الأول من نوعه بتأسيس إمارة ومستوطنات للمتطرفين التركستان في سوريا، الذين يقاتلون منذ بدايات الحرب على سوريا تحت شعار "الثورة السورية".

    انظر أيضا:

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    بالفيديو... المدفعية الثقيلة في ريف اللاذقية تدك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات
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    الكلمات الدلالية:
    الحزب الإسلامي التركستاني, أخبار ريف اللاذقية, الجيش السوري, سوريا
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