وسط معارك ضارية... "قسد" تتقدم داخل بلدة هجين شرقي سوريا

قال ريدور خليل، القيادي في "قسد": "تدور معارك ضارية داخل بلدة هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها"، مؤكدا أن: "العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية"، كما نقلت وكالة "فرانس برس".
واعتبر خليل أن: "تحرير هجين من "داعش" لا يعني الانتهاء من التنظيم الإرهابي لأنه يتخذ أشكالا أخرى من خلال خلاياه المنتشرة هنا وهناك"، مضيفا أن: "عمليات مطاردته ستستمر وقتا طويلا".
وتقود "قسد"، منذ 10 أيلول/ سبتمبر هجوما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.
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