الكشف عن خلية ومستودع لصناعة المتفجرات جنوبي تونس

أعلنت قوات الأمن التونسية، اليوم الخميس، عن تفكيك خلية لصناعة المتفجرات، واعتقال خمسة أشخاص، خلال مداهمة مستودع لصنع المتفجرات في منطقة سيدي بوزيد، جنوبي تونس.