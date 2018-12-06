الأمن العراقي يقتحم جامعة في بغداد

اقتحم جهاز الأمن الوطني العراقي، كلية التراث الجامعة في العاصمة العراقية، بغداد، واعتدى بالضرب على أمن الجامعة.

قالت رئاسة الجامعة في بيان مقتضب: "تعرضت جامعة التراث إلى اقتحام من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، أرسلت من قبل، أمين سر الجهاز، حميد الشطري". وذلك بحسب قناة "RT" الروسية.

© REUTERS / REMO CASILLI وزير الخارجية اللبناني يصل بغداد في زيارة رسمية وذكرت الرئاسة العراقية أن "قوات الأمن الوطني العراقي اعتدت بالضرب على عناصر أمن الكلية، واعتقلته".

وكانت رئاسة جامعة التراث، قد وجهت، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً الى رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعد اقتحامها.

وذكرت رئاسة جامعة التراث، في بيان صحفي، أن "الجامعة تعرضت الى اقتحام من قبل قوات تابعة إلى جهاز الأمن الوطني، تم إرسالها من قبل أمين سر الجهاز، حميد الشطري".

وأضاف البيان، أن "القوات المقتحمة وحسب ما تدعي، هجمت على مقر الجامعة البديل، وقامت باعتقال وضرب عناصر الأمن الجامعي، وهي الآن تستولى على مقر الجامعة".