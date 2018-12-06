هؤلاء صنعوا أحداث 2018 على "تويتر" في السعودية والإمارات

مع قرب انتهاء العام الجاري، كشفت شركة "تويتر" عن أكثر التغريدات والأسماء تداولا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عبر منصتها الاجتماعية، خلال 2018، والتي صنعت أحداث العام المنصرم.

وتصدرت تغريدة تعاقد نادي الهلال السعودي مع اللاعب الإماراتي، عمر عبد الرحمن "عموري" قائمة أكثر تغريدة تداولا في السعودية.

وحصلت تغريدة التعاقد مع اللاعب الإماراتي على 75,652 إعادة تغريد، وخلفها تغريدة اعتزال ياسر القحطاني نهاية الموسم الماضي بـ 67.590 إعادة تغريد، كما حصل استفتاء تركي آل الشيخ حول النادي الأكثر جماهيرية في السعودية على المركز الثالث، بمشاركة وصلت إلى 4.5 مليون صوت وإعجاب.

وكان الهلال النادي في المركز الأول، يليه في المركز الثاني نادي النصر، كأكثر الأندية السعودية ذكرا في "تويتر"، وخلفهم اتحاد جدة والأهلي.

مع اقتراب العام 2018 من نهايته، نستعرض أحداث العام الماضي من الأخبار والأحداث الترفيهية والرياضية، إلى الحوارات المحلية #حدث_في_2018 pic.twitter.com/LBnBmwWCdy — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 5, 2018

وكان حساب رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، الأكثر ذكرا خلال 2018، ومن بعده سامي الجابر وياسر القحطاني وعمر السومة.

أما بالنسبة لهاشتاغات المباريات في السعودية، فجاء هاشتاغ مباراة الهلال والاتحاد أولا، يليه النصر والأهلي في المركز الثاني، والهلال والأهلي في المركز الثالث، أما مباراة النصر والباطن فحلت في المركز الرابع.

ها هي فرق كرة القدم الأكثر ذكراً في السعودية خلال 2018 #حدث_في_2018 pic.twitter.com/fQZ6TZeOdF — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 5, 2018

وتصدرت تدوينات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائمة أكثر التغريدات المتعلقة بالعمل الحكومي في دولة الإمارات متابعة وتفاعلا على "تويتر" خلال عام 2018.

وكشفت دراسة، أعدتها شركة "تويتر" عن أكثر الأحداث المرتبطة بالعمل الحكومي في دولة الإمارات شعبية ورواجا على منصة التواصل الاجتماعي، أن تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت "الأكثر إعجابا" و"الأكثر تفاعلا" بين مختلف التغريدات المتعلقة بالعمل الحكومي في الإمارات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

غدا يوم زايد للعمل الإنساني.. نستذكر خيره.. نرسخ سيرته.. نحتفي بإنسانيته وعطائه الذي أرساه في شعبه.. بوركت حيّا وميتا يا أبانا.. بوركت حاضرا وغائبا يا أصل الخير ورائده وسيده يا زايد الخير

نم قرير العين بعد التعب

يا أبي الأكبر من بعد أبي pic.twitter.com/ScdchJV72t — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 3, 2018

شاهد الفيديو التالي من @lovindubai حول التغريدات الأكثر فكاهة في الإمارات عام 2018 #حدث_في_2018 pic.twitter.com/xgRwLpTAag — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 5, 2018

واحتل شهر رمضان المركز الأول، في قائمة أكثر الهاشتاغات في الإمارات المرتبطة بالفعاليات والمناسبات على "تويتر" خلال 2018، يليها في المركز الثاني هاشتاغ "عام زايد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب "خليفة سات"، والرابع كان لـ "القمة العالمية للحكومات".