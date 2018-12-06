وكيل مدرسة يتعرض للطعن بعد رفضه منح إذن خروج لطالبين في السعودية

أعلن تعليم الطائف عن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة تعرض وكيل مدرسة ابتدائية للطعن والضرب من شقيق أحد الطلاب بعد أن رفض الوكيل منح إذن خروج لاثنين من أقارب المعتدي.

وأعلن المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي أن شقيق طالب اعتدى على وكيل مدرسة أثناء اليوم الدراسي بعد محاولته الاستئذان لطالبين من أقاربه، ورفض وكيل المدرسة السماح بخروجهما دون ولي أمرهما، (حسب النظام المتبع)، ليتعرض بعدها للضرب والطعن بآلة حادة، كما نقلت صحيفة "عكاظ".

المتحدث الرسمي لتعليم الطائف:

تعرض وكيل مدرسة ابتدائية لاعتداء من قبل شقيق أحد طلاب المدرسة بعد محاولته الاستئذان لطالبين وعدم الموافقة له ،حالة الوكيل الصحية مستقرة. والجهات الامنية باشرت متابعة القضية. والمساعد للشؤون التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية. pic.twitter.com/IpDv4voUtF — إدارة تعليم الطائف (@TaifEduGov) December 5, 2018

وأضاف المتحدث أن حالة الوكيل المعتدى عليه مستقرة وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، وأن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي شكل فريقا للتحقيق في الواقعة ورفع تقرير مفصل تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبدأت شرارة الخلاف عندما طلب المعتدي إذن خروج لطالبين بسبب الأمطار المتوقعة والسماء الملبدة بالغيوم ورفض الوكيل منح الإذن وتطور الأمر إلى اعتداء وطعن وباشرت الدوريات الأمنية الواقعة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى وتماثل للشفاء.