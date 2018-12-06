"المنهج المحرم" يصبح حلالا في السعودية

كشف وزير التعليم السعودي، الدكتور أحمد العيسى، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم (تطوير)، عن توجه جديد لمناهج المرحلة الثانوية، ومشاريع تعليمية جديدة وتطويرية.

وقال العيسى: "إن هناك تطويراً جديداً لمناهج المرحلة الثانوية، سيعلن عنها خلال أيام، حيث لدينا مقرر جديد للتفكير الناقد، وهو محاولة إدخال مبادئ الفلسفة في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مقرر في مبادئ القانون سينطلق قريباً". وذلك بحسب موقع "العربية نت".

© Sputnik . Sergej Guneev الإصلاحات الديمقراطية و"رؤية المملكة السعودية 2030"

وبيَّن الدكتور العيسى وجود مقرر خاص باستخدام المهارات التقنية في المرحلة الثانوية، وأن الوزارة بدأت في تطبيق الورش الفنية في 100 مدرسة ثانوية حاليًّا، تركز على مجالات البرمجة والتعليم والتصنيع الرقمي، مشيراً إلى أن التوسع في إدخال هذه الورش يشمل كل المرحلة الثانوية.ورحب الوزير العيسى بأي اقتراحات أو مبادرات أو أفكار أو مشاريع يمكن أن تساهم في خلق المزيد من الفرص أمام الطلاب والطالبات، مؤكداً استعداد الوزارة للاستماع لها، وأشار خلال حديثه عن إدخال بعض المشاريع الجديدة في التعليم بشكل عام إلى إطلاق مبادرات بوابة المستقبل، ومبادرة التحول نحو الكفايات والتي سيكون لها أثر كبير في منظومة التعليم، وبدء تطبيقها في 20 مدرسة والتوسع فيها.

وتم التعريف بمبادرة بوابة المستقبل والتحول نحو التعليم الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التعليم، واعتماد الطالب على مهارات بينه وبين المعلم وولي الأمر وحل الواجبات من خلال المنظومة التقنية.

فيما نشرت وزارة التعليم على حسابها الرسمي في "تويتر"، أبرز ما جاء في مشاركة وزير التعليم، وتحدثت عن رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على مهارات المستقبل، و"أن يقدم التعليم الخدمة اللازمة لتنميتها لدى طلابنا وطالباتنا على كافة المستويات، ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل".