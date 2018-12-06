قبل 72 ساعة من القمة المنتظرة... أمير قطر يتحدث عن "قوة الدفع"

وقال تميم بن حمد في تغريدة له على موقع "تويتر"، "العلاقات مع ماليزيا تتوفر على آفاق تعاون واسعة ومتعددة في ضوء تجربتها التنموية الرائدة والأبعاد الاقتصادية التكاملية بين بلدينا".
وتابع أمير قطر، "مباحثاتي مع رئيس الوزراء د.مهاتير محمد كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة".
العلاقات مع ماليزيا تتوفر على آفاق تعاون واسعة ومتعددة في ضوء تجربتها التنموية الرائدة والأبعاد الاقتصادية التكاملية بين بلدينا. مباحثاتي مع رئيس الوزراء د.مهاتير محمد كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة pic.twitter.com/hoG7YPcnMl— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
وعقد رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كوالالمبور، اليوم الخميس، جلسة مباحثات، تناولت توطيد وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار؛ شملت قطاع الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك بمجال تجميع السيارات.
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة خطية من عاهل المملكة العربية السعودية، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري، حيث سلمها الأمين العام لمجلس التعاون خلال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية له اليوم في الدوحة#قنا pic.twitter.com/SpxtfEVxSp— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
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