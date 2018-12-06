الوليد بن طلال ينعى علاقة عمرها 15 عاما (فيديو)

نعى الأمير السعودي، الوليد بن طلال، اليوم الخميس، علاقة مر عليها أكثر من 15 عاما.

كتب الوليد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش (41 و43)، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش وللشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب".

With more than 15 years of a close personal relationship with Presidents Bush 41 & 43, I extend my deepest sympathies to the Bush family and to the American people upon President George H.W. Bush’s passing.

https://t.co/6aRqH5mLM8



May he Rest In Peace. pic.twitter.com/lj0K1sJTQi — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

وشكل بوش تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية التي غزت الكويت في حرب الخليج عام 1991.

وبوش في مخيلة الأمريكيين شخصية نبيلة مثل حقبة غابرة من التحضر في السياسات الأمريكية.

لكنه خسر الانتخابات عام 1992 لأسباب من بينها فشله في التواصل مع الأمريكيين العاديين خلال فترة ركود اقتصادي. غير أن اشتهاره بالاعتدال ودماثة الخلق برز في السنوات القليلة الماضية في ضوء حالة الانقسام والغضب في الولايات المتحدة التي رافقت صعود ترامب.