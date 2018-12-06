حماس: فشل المشروع الأمريكي في الأمم المتحدة يمثل صفعة للإدارة الأمريكية

القدس — سبوتنيك. وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في بيان له: "فشل المشروع الأمريكي في الأمم المتحدة يمثل صفعة للإدارة الأمريكية وتأكيدا على شرعية المقاومة ودعما سياسيا كبيرا للشعب والقضية الفلسطينية".

© REUTERS / Mike Segar فشل تمرير مشروع أمريكي يدين حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

رحبت الرئاسة الفلسطينية والقوى الإسلامية والوطنية بفشل الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروع قرار يدين حركة "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفشلت الولايات المتحدة بتمرير مشروع قرارها الذي يدين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 87 دولة ومعارضة 57، فيما امتنعت 33 عن التصويت، ونظرا لأنه يلزم لاعتماده التصويت بأغلبية الثلثين، أي ثلثي عدد الدول المصوتة، فلم يحصل على الأغلبية المطلوبة.

وكانت الجمعية العامة صوتت، الخميس، لصالح ضرورة حصول قرار واشنطن بإدانة حماس على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.

وقدمت الولايات المتحدة مشروعها تحت عنوان "أنشطة حماس وغيرها من الجماعات المقاتلة في غزة".