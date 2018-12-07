بدعم من الملك سلمان ومتابعة ولي عهده... السعودية تطلق قمرين صناعيين لهذه الأغراض (صور + فيديو)

وانطلق القمران "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب" على متن الصاروخ لونغ مارش 2D في منصة الإطلاق، من قاعدة جيوغوان في الصين، في تمام الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت العاصمة الصينية بكين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وسيتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية، وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن تحقيق هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة وعناية من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية.
#إنفوجرافيك_الخارجية | إنجازاتنا تجوب الفضاء 🇸🇦 #سعودي_سات5 pic.twitter.com/HG16vIJGBU— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 7, 2018
كما أكد أن هذا الإنجاز يأتي استكمالا للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاما مع "رؤية المملكة 2030".
يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سبق وأن أطلقت 13 قمرا صناعيا سعوديا ما بين عامي 2000 و2017، كما أنها شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ستانفورد من على متن القمر "سعودي سات 4" في عام 2014، وكذلك شاركت في مهمة "تشانق إي 4" بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام 2018 لاستكشاف القمر.
واحتل القمر الصناعي الجديد و"سعودي سات 5" اهتمام السعوديين على "تويتر"، اليوم الجمعة، وأصبح اسمه متداولا في قائمة أكثر الموضوعات رواجا في السعودية.
#عاجل | إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5A" و "سعودي سات 5B" من قاعدة جيوغوان في الصين.#سعودي_سات5 #لنا_الأرض_والفضاء pic.twitter.com/4y1eo94tMd— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) December 7, 2018
#صور | لحظة إنطلاق الصاروخ حامل القمرين "سعودي سات 5A" و "سعودي سات 5B".. ومشاعر العاملين بين الفرح والدموع.#سعودي_سات5 #لنا_الأرض_والفضاء pic.twitter.com/5rFwekWJHF— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) December 7, 2018
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