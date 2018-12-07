بعد تعثر دام ثمانية أشهر...هل تولد الحكومة اللبنانية في التاسع

فاجأت التسريبات التي نقلت عن الرئيس اللبناني ميشال عون فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لا سيما وأنها المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الجمهورية عن إمكانية توجيه رسالة إلى مجلس النواب وإعادة فتح ملف التكليف الحكومي.

هذه الأجواء عكست توترا في العلاقة ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، لا سيما وأن مصدر داخل "تيار المستقبل" يقول لـ"سبوتنيك":

"إن العقدة السنّية التي تم ابتداعها في الساعات الأخيرة قبيل إعلان الرئيس سعد الحريري عن تشكيلته الحكومية هي عقدة معروفة الأهداف وغير دستورية ولا حتى ميثاقية وهذا باعتراف رئيس الجمهورية الذي قال إنه لا يحق لهؤلاء النواب الستة أن يتمثلوا بوزير كونهم يتبعون لكتل نيابية أخرى وليسوا كتلة مستقلة، فلماذا اليوم الرئيس عون يعتب على رئيس الحكومة المكلف فيما المشكلة هي ليست عند الحريري بل عند الطرف الحليف لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر".

وكان قد برز طرح جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية يتمثل بزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة الى 32 وزيرا، بحيث تتمثل الطائفتين السريانية والعلوية في الحكومة، وزير مسيحي إضافي من حصة رئيس الجمهورية وآخر مسلم من حصة رئيس الحكومة.

© Sputnik . Zahra Al-Amir أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تستمر للشهر السادس على التوالي

فيما تتحدث مصادر أخرى عن إمكانية أن يكون الوزيرين الإضافيين من حصة رئيس الحكومة فتزيد حصته إلى سبعة وزراء مقابل أن يقوم بتوزير نائب من "السنّة المستقلين" المعارضين له.

وبحسب المواقف الأولية للأحزاب السياسية في لبنان من زيادة عدد الوزراء الى 32، لاقت هذه الخطوة قبولا من الثنائي الشيعي "حركة أمل" و"حزب الله" ومن "التيار الوطني الحر" وكتلة "اللقاء الديمقراطي".

وفي حال تم قبولها من رئيس الحكومة المكلف، هذا يعني أن ولادة الحكومة في لبنان باتت قريبة بعد تعثر دام لحوالي ثمانية أشهر.