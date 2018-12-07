بالأرقام... نتائج مبادرة "فكرتك شركتك" في مصر

قال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، إن مبادرة "فكرتك شركتك" استقبلت مقترحات لشركات من 9000 شاب.

وأضاف مزريان في حديث خاص لـ"سبوتنيك" خلال فعاليات مؤتمر"أفريقيا 2018" إن العاملين بالمبادرة قابلوا 1600 شاب، وقدموا التدريب لـ 250 شابا، كما ضخت استثمارات فعلية في 73 شركة تعمل في مجالات مختلفة.

وأكد أن شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال تخطط للاستثمار في عدد من دول أفريقيا في الفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وتابع أن مبادرة "فكرتك شركتك" لم تعد مقتصرة على وزارة الاستثمار فحسب وأنها تتم بالتعاون مع كافة الوزارات، وأن الفترة المقبلة سيتم العمل على دعم عدد كبير من الشباب المصري من خلال مؤسسات دولية.