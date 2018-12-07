فيديو مؤثر... فتاة لبنانية توجه رسالة إلى وزير خارجية الكويت

بعد تعليقها على قرار منع دولة الكويت للبنانيات دون سن الأربعين الدخول للعمل فيها دون صحبة "محرم"، عاودت الفتاة اللبنانية التي أثارت جدلا قبل أيام إلى التعليق مجددا على هذه القضية.

وتحدثت الفتاة التي تملك حسابا في "سناب شات" تحت اسم "تامي" عن ردود الفعل التي تلقتها بعد تعليقاتها، إذ بدت سعيدة بها.

وفي فيديو لها على موقع "يوتيوب" توجهت الفتاة اللبنانية، بحسب ما قالته في الفيديو، برسالة موجهة إلى شعب الكويت فقط، إلا أنها اختتمت الفيديو برسالة إلى وزير الخارجية.

وقالت الفتاة: "عندما تكلمت كانت عن طيب نية ولم أقصد أي شيء آخر… أحب الكويت وكم من لبنانيين يعيشون في الكويت من أطباء ومهندسين وغيرهم.. اللبنانيين ليسوا أصحاب صورة بشعة في الكويت أو في غيرها".

وأضافت: "أنا امتدحت الكويت وشعب الكويت وجاءتني ردود سلبية وإيجابية على "إنستغرام".. عندما تكلمت كنت مقهورة بعد أن توجهوا بالسباب ضدنا.. وعندما رفضوا إعطائي التأشيرة علما أنني أريد الذهاب في زيارة إلى الكويت".

وتابعت في الفيديو: "انصدمت بحجم السباب الذي ردوا علينا به. علما أني لم أشتم أي أحد. وكل ما قلته هو أنني أرغب بزيارة الكويت ولكن لا داعي لسب كل الشعب اللبناني.. توجهوا بالسباب إلي فقط".

واختتمت الفيديو قائلة: "ومع ذلك أقول مجددا.. نحن نحب الكويت وأتمنى من وزير الخارجية تسهيل موضوع الفيزا لأننا بصدق نحب الكويت ونحن معها قلبا وقالبا.. وأتمنى منكم أن تحافظوا على الناس التي تحبكم. ولا تشتموها ولا تسبوها".

وبحسب "إرم نيوز" كانت أنباء تم تداولها عن صدور قرار بمنع المغربيات والتونسيات دون الـ40 دخول الكويت للعمل فيها دون محرم، وكذلك اللبنانيات اللاتي اشترطت عليهن إضافة إلى ذلك موافقة أمنية.

بدورهما، نفى الجانبان الكويتي والتونسي الأنباء المتداولة عن منع دخول التونسيات دون الـ40، وأكد وزير الخارجية التونسي، أن "تونس لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية بهذا الخصوص".