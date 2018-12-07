"كوكب الأرض" يتفوق على ابن سلمان في قائمة لـ "شخصية العام"

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قائمة شخصية العام لسنة 2018، بناء على تصويت قرائها.

وبعد منافسة مع العديد من زعماء وقادة العالم، والعديد من المشاهير في شتى المجالات، اقتنص الفريق الغنائي الكوري "بي تي إس" لقب "شخصية العام" لعام 2018، وفقا لمجلة "تايم".

© REUTERS / HANDOUT محمد بن سلمان العربي الوحيد المنافس على هذا اللقب

وجاء في المركز الثاني في قائمة "شخصية العام" لسنة 2018، كوكب الأرض، متفوقا على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، الذي جاء في المركز السابع.

وكان المركز الثالث من نصيب الأطفال الذي تم احتجازهم في أحد كهوف تايلاند، فيما كان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن في المركز الرابع، وقرينة الرئيس الأمريكي السابق، ميشيل أوباما في المركز السادس.

وسيعلن محررو مجلة "تايم" عن اختيارهم لشخصية العام في 2018، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

Twitter announced that @BTS_twt is the most tweeted about account of 2018! Look at you #BTSARMY! 👏👏👏 pic.twitter.com/4Irs30nEwN — RADIO DISNEY (@radiodisney) December 6, 2018

ويصوت قراء المجلة الأمريكية "تايم" على اختيار أفضل الشخصيات التي كان لها تأثير واسع على المستوى العالمي خلال العام.

وتختلف قائمة شخصيات العام لقراء مجلة "تايم" عن الشخصية التي تختارها المجلة لتكون "شخصية العام".