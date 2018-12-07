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16:17 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    سوريا تستخدم أنقاض الحرب لإقامة مشاريع سكنية عملاقة

    الرئيس الأبخازي: بناء الاقتصاد سيكون العنصر الأهم في تعاوننا مع سوريا

    © Sputnik . Nahla Ahmad
    العالم العربي
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    أكد الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، أن قضايا بناء الاقتصاد ستكون العنصر الأهم في العلاقات الثنائية بين جمهورية أبخازيا، والجمهورية العربية السورية.

    سوخوم — سبوتنيك. في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، وردا على سؤال في أية اتجاهات من المفترض تطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، قال خاجيمبا: "الاتجاه الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو القضايا المتعلقة بموضوع بناء الاقتصاد، والتي ستكون مهمة لكل من سوريا نفسها وأبخازيا".

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    © Sputnik . Alexei Druzhinin
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    وتابع الرئيس: "في هذا العنصر المهم هناك اتجاهات مختلفة، إنها قضايا بناء العمل على إنشاء الاتصالات، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية. لقد تحدثنا عن ذلك. وعنصر النقل في الجزء المتعلق بحركة النقل البحري. والقضايا المتعلقة بموضوع القطاع الزراعي وقضايا التعليم".

    وأضاف: "كل هذه القضايا مهمة بالنسبة لسوريا نفسها كما ولأبخازيا، التي ستشارك بنشاط في هذه العمليات، لقد بدأنا العمل المتعلق بهذا الموضوع وفي فترة معينة، بدأ هذا العمل حتى قبل الاعتراف (الاعتراف بجمهورية أبخازيا من قبل الحكومة السورية)، إنها قضايا العلاقات بين غرف التجارة لدينا والتي تعاونت بنشاط، ووضعت الأساس لمزيد من العمل.

    وتابع خاجيمبا: "اليوم تمت الخطوات الأولى في توسيع هذه العلاقات. لقد رأينا بالفعل إقامة ذلك المعرض الذي سمح لشعبنا بمعرفة المزيد عن سوريا، حول الأعمال التي يمكن أن تفيد علاقتنا، نحن نتحدث عن افتتاح بيت التجارة السوري هنا، والذي من شأنه تعزيز هذا العمل".

    واختتم الرئيس الأبخازي، قائلا: "تلك الاتجاهات التي تحدثت عنها. هي المجال التعليمي والطب والمجال السياحي: الفائدة ستكون لسوريا ولبلدنا".

    هذا وصادق برلمان جمهورية أبخازيا، على الاتفاقية الإطارية، وهي معاهدة الصداقة والتعاون الأساسية.    

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    الكلمات الدلالية:
    أبخازيا, سوريا
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