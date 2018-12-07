وزير الخارجية البحريني يتحدث عن أنفاق "حزب الله"

أدان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الأنفاق التي تؤكد إسرائيل أن "حزب الله" اللبناني حفرها، وقال إن لجيران لبنان الحق في القضاء على التهديد الذي يتعرضون له.

وغرد آل خليفة، متسائلا: "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان". وذلك بحسب قناة "RT".

أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الإنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان وهو شريك الحكم فيه ؟ من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها ؟ — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، 4 ديسمبر/ كانون الأول، عملية عسكرية سميت بـ "درع الشمال"، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.