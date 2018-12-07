دولة آسيوية تحرج الإمارات: أوقفوا التلاعب

طالبت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، السلطات الإماراتية بضبط عمليات توظيف عاملات المنازل الهنديات، وطلبت وقف التلاعب الذي ترتكبه بعض المهاجرات عند الهجرة إلى الإمارات، حسبما ذكر موقع thenewsminute.

وطلبت سواراج من حكومة الإمارات عدم إصدار تأشيرات عمل للنساء الهنديات اللاتي يصلن إلى الإمارات للحصول بموجب تأشيرة سياحية.

وقال الوزيرة إن "العاملات اللاتي يهاجرن كسائحات غالبا ما يتم استغلالهم من قبل عملاء عديمي الضمير في الهند وأرباب العمل في الخارج، لذلك تحاول الحكومة الهندية منع تلك النساء من السفر، أو أن يتم احتجازهن في الإمارات عند وصولهن، وألا يسمح لهن بالحصول على تأشيرات عمل إذا وصلن إلى هنا كسائحات.

من جانبه، قال رفيق رافوثر، مدير مركز دراسات الهجرة الهندية في ولاية كيرالا "إذا استجابت حكومة الإمارات إلى طلب الوزيرة، فإنها ستضمن بذلك سلامة العاملات المهاجرات وتقلل من الاتجار بالبشر".