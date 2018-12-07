إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي

أصيب 17 من الفلسطينيين برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مسيرة سلمية لهم.

وأكدت مصادر طبية أن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

الصحة الفلسطينية: إصابة 17 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة — Channel 23 (@ch23news) December 7, 2018

وأصيب 17 مواطنا، أحدهم بحالة حرجة، وآخرون بالاختناق إثر مسيرة سلمية شرق قطاع غزة.

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس/ آذار الماضي عبر تنظيم مسيرات أسبوعية صوب الحدود وإطلاق مسيرات بحرية عبر القوارب الفلسطينية تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة "حماس" بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.