ممثل البشير يعلن عن مفاوضات هامة في قطر

أعلن السودان أن حدثا هاما يبدأ في قطر بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

أعلن ممثل رئيس الجمهورية السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض، أمين حسن عمر، أن "الحكومة والوسطاء والحركات المتمردة اتفقوا على عقد جولة مفاوضات في يناير الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

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وأكد عمر "أن الأطراف عقدت جلسة أخرى للتشاور بعد التوقيع على اتفاقية ما قبل مفاوضات الدوحة، واتفقوا على عقد المفاوضات في يناير المقبل".

وأضاف ممثل الرئيس السوداني أن "الأطراف المجتمعة طالبت الوسطاء بأن يسعوا في فترة ما قبل المفاوضات للتواصل مع الأطراف ومع الشركاء، للتشاور تمهيدا للمفاوضات".

وقال عمر إنه كان هناك حديث لاستكمال التفاوض السابق الذى جرى في إثيوبيا "حول وقف العدائيات، حين كان هناك قضايا لم تحل ويراد لها أن تستكمل الآن، ويجري التوقيع على وقف العدائيات بين الأطراف عندما تنعقد المفاوضات في الدوحة".

وأشار أمين إلى أمنه "أنه وقع عن حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وعن العدل والمساواة، جبريل إبراهيم".

وأوضح أن الاتفاقية هي وثيقة تحدد إطار المفاوضات ومكان المفاوضات وهو الدوحة، وأساسها وثيقة الدوحة "وأي قضايا أخرى ترى الحركات أنها مهمة لتحقيق ما تسميه السلام الدائم".

وتابع أن "الاتفاق الموقع يحدد أدوار الوسطاء والمبعوث المشترك الأفريقي والأممي والقطري، والأطراف والشركاء وكيفية مناقشة القضايا المختلفة".