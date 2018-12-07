تسجيل
19:21 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    محمد عبد السلام

    تصريحات تبشر بالخير... هل تكون بداية النهاية لحرب اليمن (فيديو)

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    كشف رئيس وفد حكومة صنعاء إلى مفاوضات ستوكهولم، محمد عبد السلام، أن الوفد لمس مزاجا دوليا يرغب بوقف الحرب، وأنه سمع كلاما واضحا بضرورة وقف الحرب والمأساة "ولكن ليس بعد أسبوع أو أكثر".

    وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، رجح المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية أن يجتمع الفرقاء اليمنيون بعد شهر من الآن في دولة عربية لمناقشة تفاصيل العناوين التي تتم مناقشتها في ستوكهولم.

    وأضاف: "كل الأطراف بما فيها الدولة يتحدثون عن مرحلة انتقالية"، مشددا على أن هذه المرحلة "يجب أن تكون فيها الدولة هي التي تدير شؤون البلاد".

    وكان الحوار بين الأفرقاء اليمنيين انطلق في السويد برعاية أممية، حيث أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين بين الطرفين.

    وعن رؤية وفد حكومة صنعاء للمرحلة الانتقالية قال عبد السلام "المرحلة الانتقالية ستأتي بتوافق جديد وسيتم تثبيت ذلك بقرار دولي"، وتابع "نعتقد أن هذه المرحلة ستؤسس لمرجعيات جديدة للحل"، وأن القضايا العسكرية سيتم بحثها في المرحلة الانتقالية، "لكن الملح الآن هو الوضع الإنساني والاجتماعي" بحسب عبد السلام.

    المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية اليمن
    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
    الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين من رفض السلام وتتوعد بالتقدم باتجاه ميناء الحديدة
    وكشف عبد السلام أن وفد حكومة صنعاء طرح مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تصعيد التحالف السعودي عسكرياً يعني الرفض للحل، ونقل أن الجيش اليمني واللجان الشعبية "في حذر شديد بسبب سياسة الغدر التي قد يلجأ إليها تحالف العدوان".

    ورأى عبد السلام أن المعركة العسكرية في اليمن أصبحت روتينا وأن تصعيد التحالف مصيره الفشل، مشددا على أن حكومة صنعاء لا تريد استمرار الحرب في اليمن، متوقعا تراجع المعارك على عدد من الجبهات، وقال "مستعدون لتقديم الكثير من المرونة في القضايا الإنسانية والسياسية شرط تجاوب الطرف الآخر".

    وعن تفاصيل المفاوضات في ستوكهولم أكد عبد السلام أنه "ليس لدى وفده مشكلة في عقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر، وقال "غداً (الجمعة) سنحكم إذا ما كانت جولة ستوكهولم جدية أم لا".

    انظر أيضا:

    سفير فرنسي سابق: لا يوجد إيرانيون في اليمن وهذه دعاية كبرى وأمريكا تعرف ذلك
    مبعوث الأمم المتحدة: طرفا الصراع في اليمن اتفقا على تبادل الأسرى
    اليمن... "قوات العمالقة" تحبط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" جنوب الحديدة
    اليمن... وصول وفد جماعة "أنصار الله" إلى ستوكهولم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, الحكومة اليمنية, الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله محمد عبد السلام, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لـ فيرساتشي في نيويورك، الولايات المتحدة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    من "باريس المستعرة"، و"مسيرة الشياطين" في فينا، إلى "لقطة طريفة" للزعيم الكوري الشمالي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك