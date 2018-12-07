تصريحات تبشر بالخير... هل تكون بداية النهاية لحرب اليمن (فيديو)

كشف رئيس وفد حكومة صنعاء إلى مفاوضات ستوكهولم، محمد عبد السلام، أن الوفد لمس مزاجا دوليا يرغب بوقف الحرب، وأنه سمع كلاما واضحا بضرورة وقف الحرب والمأساة "ولكن ليس بعد أسبوع أو أكثر".

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، رجح المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية أن يجتمع الفرقاء اليمنيون بعد شهر من الآن في دولة عربية لمناقشة تفاصيل العناوين التي تتم مناقشتها في ستوكهولم.

وأضاف: "كل الأطراف بما فيها الدولة يتحدثون عن مرحلة انتقالية"، مشددا على أن هذه المرحلة "يجب أن تكون فيها الدولة هي التي تدير شؤون البلاد".

وكان الحوار بين الأفرقاء اليمنيين انطلق في السويد برعاية أممية، حيث أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين بين الطرفين.

وعن رؤية وفد حكومة صنعاء للمرحلة الانتقالية قال عبد السلام "المرحلة الانتقالية ستأتي بتوافق جديد وسيتم تثبيت ذلك بقرار دولي"، وتابع "نعتقد أن هذه المرحلة ستؤسس لمرجعيات جديدة للحل"، وأن القضايا العسكرية سيتم بحثها في المرحلة الانتقالية، "لكن الملح الآن هو الوضع الإنساني والاجتماعي" بحسب عبد السلام.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين من رفض السلام وتتوعد بالتقدم باتجاه ميناء الحديدة

وكشف عبد السلام أن وفد حكومة صنعاء طرح مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تصعيد التحالف السعودي عسكرياً يعني الرفض للحل، ونقل أن الجيش اليمني واللجان الشعبية "في حذر شديد بسبب سياسة الغدر التي قد يلجأ إليها تحالف العدوان".

ورأى عبد السلام أن المعركة العسكرية في اليمن أصبحت روتينا وأن تصعيد التحالف مصيره الفشل، مشددا على أن حكومة صنعاء لا تريد استمرار الحرب في اليمن، متوقعا تراجع المعارك على عدد من الجبهات، وقال "مستعدون لتقديم الكثير من المرونة في القضايا الإنسانية والسياسية شرط تجاوب الطرف الآخر".

وعن تفاصيل المفاوضات في ستوكهولم أكد عبد السلام أنه "ليس لدى وفده مشكلة في عقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر، وقال "غداً (الجمعة) سنحكم إذا ما كانت جولة ستوكهولم جدية أم لا".