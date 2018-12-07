صورة لطعام الدرك الأردني تثير ضجة... والحكومة تتدخل

أثارت صورة متداولة قيل إنها وجبة عناصر قوات الدرك الأردنية، ضجة واسعة في الأوساط الرسمية والشعبية الأمر الذي استدعى الحكومة للتدخل وتوضيح ملابسات القضية.

وبهدف درء الإشاعات، قالت الحكومة الأردنية عبر منصة "حقك تعرف" الإلكترونية، اليوم الجمعة، إن الصورة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجبة طعام وزعت على قوات الدرك المتواجدين خلال اعتصام الدوار الرابع أمس، غير صحيحة.

​وأضافت المنصة أن "الصورة التي تم توزيعها بصورة ممنهجة لا تمت إلى الواقع بصلة علما أنه لم يتم تقديم أي وجبة رئيسية للعاملين في قوات الدرك في منطقة الدوار الرابع".

وتابعت الحكومة عبر منصة "حقك تعرف": "يتم تناول الوجبات الرئيسية لقوات الدرك داخل وحداتهم قبل الخروج إلى الواجب وبعد انتهائه، وأيضا يتم توزيع وجبات خفيفة لهم أثناء تواجدهم في الميدان ولا علاقة لما قدم لهم بالصورة المتداولة".