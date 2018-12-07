14 قتيلا من الجيش بكمين لـ"أنصار الله" في البيضاء

© REUTERS / TT NEWS AGENCY حكومة اليمن تقترح إعادة فتح مطار صنعاء في محادثات سلام... و"أنصار الله" ترفض

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك " بأن "مقاتلي " أنصار الله " شنوا عملية هجومية على تجمعات لقوات الجيش اليمني كانت تستعد للزحف في جبهة قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها".

وأضاف بأن وحدة الهندسة في "أنصار الله" نصبت كميناً بعبوات ناسفة خلال الهجوم، أسفر عن مقتل 14 جندياً وإصابة آخرين. وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكر المصدر أن مقاتلي "أنصار الله" هاجموا مواقع للجيش في مفرق مديرية الوازعية غرب تعز، وأوقعوا قتلى وجرحى، كما أعطبوا مدرعة بقصف مدفعي خلال المواجهات.

على صعيد المستجدات في محافظة الحديدة غرب اليمن، نفذت "أنصار الله" عملية هجومية بغطاء مدفعي على مواقع للجيش في قرية الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، أدت إلى قتلى وجرحى من القوات الحكومية. في سياق آخر، جدد طيران التحالف غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأبلغ المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بأربع غارات أبراج اتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح غرب صعدة، أخرجتها عن الخدمة. كما استهدف التحالف بغارتين منطقة رغافة في مديرية مجز شمال غربي صعدة، حسب المصدر.