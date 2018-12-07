بعد تصريحه عن بناء الكنائس في السعودية... ماذا قال البابا تواضروس عن محمد بن سلمان

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط، عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الزيارات والجولات التي قام بها الأخير خلال الفترة الماضية.

وقال البابا تواضروس الثاني، إن جولات ولي العهد السعودي "مفيدة للأمة، وهي في صالح السعودية، وفي صالح بناء الإنسان"، حسب صحيفة "عرب نيوز" السعودية.

© AP Photo / J. Scott Applewhite تصريح أمريكي شديد اللهجة وغير مسبوق ضد محمد بن سلمان

وتابع بابا الأقباط، أن محمد بن سلمان "رجل منفتح وإيجابي"، وأن هذا "يسعده كثيرا".

وكان البابا تواضروس، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، قد أبدى رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلا: "لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟".

وأضاف: "لما لا نبني كنيسة في السعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كالإمارات والبحرين والكويت وقطر"، مؤكدا أن "زيارة الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إلى السعودية، وإقامة أول قداس هناك تواكب العصر وما يحدث به من تطورات".

وأوضح أن "هذا الأمر يأتي في إطار التغيرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية وهو مواكبة للعصر"، مشيدا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "إنسان فاضل جدا له رؤية متسعة رغم أنه شاب".