اليمن... 5 أسئلة من الحوثي لمن يقف "خلف أضواء" السويد

طرح رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، 5 أسئلة عن أسباب عدم إيقاف الحرب المشتعلة في اليمن.

وكتب الحوثي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لماذا لا يتم إيقاف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن؟… لماذا يتم تدمير اليمن؟… لماذا أوقف العدوان المرتبات؟… لماذا ينتهك العدوان القانون الإنساني والدولي ويرتكب أبشع الجرائم؟".

واختتم الحوثي، "لماذا لايتم فك الحصار لإنهاء مجاعة عالمية صنعها العدوان الذي يقف خلف الأضوء في مبحاثات السويد؟".

لماذا لا يتم ايقاف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن؟

لماذا يتم تدمير اليمن؟

لماذا اوقف العدوان المرتبات؟

لماذا ينتهك العدوان القانون الانساني والدولي ويرتكب ابشع الجرائم؟

لماذا لايتم فك الحصار لانهاءمجاعة عالمية صنعهاالعدوان الذي يقف خلف الاضوءفي مبحاثات السويد؟ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف في وقت المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية بأنها فرصة لدفع عملية السلام في البلاد، معلنا توصل أطراف الأزمة لاتفاق لتبادل الأسرى.

وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.