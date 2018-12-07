بالفيديو... شركة اتصالات تستعين بـ "الحمير" في السعودية

استخدمت إحدى شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الحمير لإعادة بث خدماتها.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، اضطرت إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المحمولة في محافظة الليث، للاستعانة بالدواب لنقل الديزل وتشغيل البرج الواقع في قرية أثرار التابعة لمركز الرهوة بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بعد انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، مما تسبب في انطفاء المولدات الكهربائية لعدم توفر الديزل اللازم لتشغيل الأبراج، وذلك نتيجة لجرف السيول للطرق المؤدية لها.