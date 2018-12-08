رئيس وفد صنعاء التفاوضي: الطرف الآخر ليس جادا ويتم إدارته من الخارج

اتهم رئيس وفد صنعاء التفاوضي محمد عبد السلام، الوفد الحكومي بعدم الجدية في مشاورات السلام المنعقدة في السويد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال عبد السلام في تصريح نقلته قناة المسيرة الناطقة عن جماعة أنصار الله: "إن الطرف الآخر ليس جادا لأن مواقفه لا تملك قضية ولا قرارا وان بعض اليمنيين هم وكلاء الوكلاء، ولا يملكون رأيا ولا قضية ويتم إدارتهم من الخارج، وأن التاريخ يحاسب عاجلا المتغطرسين الذين وضعوا أنفسهم في موقع التهمة والإجرام".

وأضاف: "وفد صنعاء يملك قرارا مستقلا ورؤية مرتبطة بالمجلس السياسي الأعلى، وما يطرحه لا يستطيع أحد أن يواجه في الرد إلى مستوى أن الأمم المتحدة لم تجد أي رد".

وتابع: "يدنا ممدودة للسلام ويدنا الأخرى على الزناد وقدرنا أن نواجه هذا العدوان".

وبشأن مستجدات المشاورات في يومها الثاني، ذكر رئيس وفد صنعاء انه جرى مناقشة الجانب الإنساني وفتح مطار صنعاء وتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع، إضافة إلى الإطار السياسي العام.

وأشار إلى أنه تم طرح موضوع تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن وفد صنعاء بانتظار تقديم الوفد الحكومي كشوفات بأسماء كافة الأسرى لديهم.

واعتبر عبد السلام تصعيد التحالف في مختلف جبهات القتال، يثبت عدم الجدية في الذهاب إلى حلول تخدم الشعب اليمني، كما أنه ينعكس بشكل سلبي على طاولة المفاوضات.

ولفت إلى وجود رأي عام وتوجه دولي للدفع بالمشاورات إلى أفق أوسع للحل.

وذكر أن "الرأي العام العالمي بات يضج من المجازر البشعة التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني، وبات العالم يرى أن الحرب تسير باتجاه مسدود، وأن اليمنيين يمتلكون قضية محقة".

ورأى رئيس وفد صنعاء أن "الأنظمة العالمية تتعاطى مع السعودية من باب المصلحة، ودورنا هو في التأثير على الرأي العام العالمي".