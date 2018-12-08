بالفيديو والصور... إسرائيل تكشف هوية عنصر "حزب الله" داخل النفق الحدودي

بعد قيام إسرائيل بنشر مقطع فيديو تزعم أنه يظهر عناصر من "حزب الله" اللبناني داخل النفق المكتشف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية العنصر الذي ظهر وجهه على الكاميرا داخل النفق الحدودي.

وقامت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية بالكشف عن هوية العنصر الذي ظهر على الكاميرات الإسرائيلية داخل النفق الحدودي بين البلدين.

وأعلن مسؤول أمني في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن الرجل الذي ظهر على شريط الفيديو داخل النفق هو الدكتور عماد فحص، والذي ينتمي لـ"حزب الله" اللبناني وهو قائد وحدة مراقبة على الحدود مع إسرائيل، كما أنه قائد في وحدة الانفاق.

وأشار المسؤول بعد دراسة ملف الرجل أن عماد فحص هو دكتور في الهندسة الميكانيكية من جامعة طهران للتكنولوجيا ويبلغ الثلاثين من العمر، متأهل ولديه طفلان.

وبعد انتشار الخبر، أثارت المعلومات الإسرائيلية الرأي العام المقرب من الحزب على وسائل التواصل الإجتماعي حيث اعتبروا أن إسرائيل تمارس الكذب والتضليل الإعلامي والحرب النفسية ضد اللبنانيين من خلال عرض معلومات مغلوطة لا تمت صلة للحقيقة.

الإسرائيلي صاغ هالمهزلة وحط صور الدكتور عماد فحص على أساس إنو عنصر من حزب الله وهو كشف علاقتو بموضوع الأنفاق وهوي شي غير صحيح خاصة إنو عناصر الحزب الفاعلين مش مباحة صورهن للعوام. د. فحص شخصية عامة،السؤال اليوم هالإنسان مين بيضمن سلامتو من أي قصة أمنية حتهددو؟#لعبو_غيرها#سنعبر pic.twitter.com/F4nAQKtB4k — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) December 7, 2018

وجاء التقرير التلفزيوني للقناة الإسرائيلية بعد نفي الحزب عن العناصر التي ظهرت في المقطع أنها عناصر تابعة له.